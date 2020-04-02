Житель Коми начал шить медицинские маски, чтобы бесплатно раздавать их всем желающим
Житель Вуктыла Руслан Стручков во время карантина бесплатно шьет многоразовые маски для всех жителей города. Ему приходится работать по 18 часов в день, но мужчина не собирается сбавлять обороты: он хочет обеспечить средствами защиты каждого жителя небольшого города.
Руслан - предприниматель и портной, у него фирма по перетяжке мебели. Но из-за всеобщего карантина бизнес пришлось приостановить. Свободное время мужчина решил потратить с пользой для общества - шить маски для всех. Главное - бесплатно.
- Меня возмутило, что коллеги шьют маски по 100 рублей. Сейчас маски нигде не купить, в аптеках их нет, в магазинах их нет. Вот я и решил помочь и сделать все, что в моих силах. Уже сшил и раздал более тысячи масок. Свои запасы ткани уже закончились, поэтому люди передают свой материал. Из хлопка, вафельных тканей и марли шью многоразовые маски, из вискозы - одноразовые, - говорит мужчина.
Фото из архива героя статьи
Чтобы обеспечить растущий спрос, мужчине приходится работать по 18 часов в сутки. В сутки он успевает шить примерно по 200 многоразовых масок. Кроить приходится вручную - ножницами. «Пальцы скоро отпадут», - признается мужчина.
Мужчина шьет анатомические маски - они плавно повторяют контуры лица. Многоразовые маски можно (и нужно) кипятить, стирать и гладить, а потом использовать вновь. Люди благодарят мужчину за добрый поступок, желают долгих лет жизни, но все равно не перестают удивляться его бескорыстности.
- В нашем городе живет не больше 9 тысяч человек. Думаю, что скоро каждого жителя города сошью по несколько масок, - подытожил мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU