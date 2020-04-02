В Сыктывкаре открывают госпиталь для пациентов с коронавирусом

В Сыктывкаре открывают госпиталь для больных короновирусной инфекцией. Волонтеры сыктывкарской «Экобессрочки» участвовали в благоустройстве учреждения. Они опубликовали фото, как там все устроено.

Госпиталь расположен в новом корпусе радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера. По сообщению штаба по борьбе с коронавирусом, там будут лежать среднетяжелые и тяжелые больные. Говорится также, что введено 95 коек, из них 15 реанимационных.

В этих палатах будут лежать пациенты с подтвержденным коронавирусом

Накануне корпус приводила в порядок целая армия добровольцев. Среди них активисты сыктывкарской «Экобессрочки». Они узнали, что необходима помощь в обустройстве помещения и стали волонтерами: в течение двух суток мыли и убирали помещения, где будут лежать пациенты с коронавирусом.

Вот так выглядит процедурная

- Убирали помещения, палаты, процедурные кабинеты, мебель. Там всё готово для работы. Аппараты осталось только подключить. На шестом этаже находится реанимация. В палатах по три кровати должно быть, то в некоторых стоят и по четыре, - рассказала одна из экоактивисток.

В палатах может находится по четыре человека

По сообщению штаба, первые 40 коек начнут функционировать уже завтра, 3 апреля. Уже готовы приступить к работе семь врачей (инфекционисты, реаниматологи и терапевт) и шесть медсестер. Также будут привлекаться специалисты Республиканской инфекционной больницы. Подбор персонала продолжается.

Экоактивисты помогали в обустройстве госпиталя

Вот так выглядит столовая

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