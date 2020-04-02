Врачи Эжвинской больницы: «Экс-пациенты медучреждения нарушают режим самоизоляции»

Врачи Эжвинской больницы, которая является самым крупным в России коронавирусным очагом, распространили сообщение о важности самоизоляции. Ныне 263 человека томятся в закрытом на строгий карантин медицинском учреждении. Но буквально сегодня стало известно, что некоторые экс-пациенты больницы, которые гипотетически могли контактировать с заболевшими, пренебрегают режимом самоизоляции - гуляют по улицам без маски и перчаток.

- К нам обратился доктор из поликлиники, к которому только что на прием пришла пациентка с выпиской из нашего стационара. В больнице она могла целых пять дней контактировать с лицами, у которых после ее выписки выявили коронавирусную инфекцию. Сегодня же она пришла на прием в одну из главных больниц города, без маски, без перчаток. До этого она наверняка ехала в автобусе, по пути зашла в магазин, контактировала с людьми, подержалась за дверные ручки, корзинку в магазине. Мы посмотрели за ее перемещениями по электронной медицинской карте и выяснили, что 30 марта уже после выписки пациентка приходила на прием в стоматологическую поликлинику, - говорят врачи больницы.

Женщина вполне может быть бессимптомным переносчиком заболевания, говорят специалисты. Ранее специалисты клиники передали списки всех выписанных до карантина пациентов в Роспотребнадзор по Коми. Этих людей поставили на учет и обязали соблюдать самоизоляцию. На этом живом примере врачи хотят показать, что не все горожане готовы соблюдать правила, беречь себя и окружающих.

- Помните, что сейчас нужно минимизировать все контакты! Особенно людям старшего возраста. Предупредите своих близких. Пусть лишний раз останутся дома, - говорят врачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми в очаге заражения в Эжвинской больнице остается 263 человека

Как живут пациенты и врачи в больнице, отправленной на карантин (подробности).