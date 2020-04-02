2020-04-02T15:45:02+03:00
Общество

В Коми под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 2049 человек

Подтвердили 56 случаев заболевания
Дарья ЮДИНА
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За последние сутки с медицинского учета сняты 84 человекаЗа последние сутки с медицинского учета сняты 84 человека
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора на 2 апреля в республике под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 2049 человек. 1108 человек прибыли из-за рубежа, 941 контактировали с заболевшими, 45 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями, 17 находятся в обсерваторах.

В республике зарегистрировали 56 заболевших коронавирусом. Первый заболевший уже выздоровел. 55 человек лечатся. Эти случаи выявили в городской больнице Эжвинского района.

За последние сутки сняты с медицинского учёта 84 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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