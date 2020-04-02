2020-04-02T17:58:25+03:00
Общество

Президент РФ сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля

Он подчеркнул - «с сохранением зарплаты»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Путин отметил, что сохранение доходов людей - приоритетПутин отметил, что сохранение доходов людей - приоритетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.
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Президент РФ Владимир Путин выступил с новым обращением. Нерабочую неделю он продлил в стране до 30 апреля с сохранением заработной платы. При этом Президент подчеркнул, что сроки могут быть сокращены.

Он отметил, что пик заболеваемости не пройден. Если ситуация позволит, то власти пересмотрят период нерабочих дней в сторону сокращения. Президент отметил, что важно сохранение доходов граждан. Это общий приоритет, по словам Владимира Путина. Эффективная экономика - в сфере ключевых задач.

- Прошу вас предельно внимательно относится к рекомендации специалистов. Когда понимаем сложность ситуации, удается снизить риски, - отметил Президент РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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