Сергей Гапликов попросил у жителей Коми прощения за нереализованные планы

Сегодня, 2 апреля, для всех жителей Коми стало шоком сообщение об отставке первого лица региона Сергея Гапликова. Губернатор сложил с себя полномочия сразу после обращения Президента РФ о продлении нерабочих дней до 30 марта. Ниже мы приводим полный текст обращения уже бывшего главы Коми.

- Уважаемые жители Республики Коми! Хочу обратиться к вам с заявлением. Я принял решение сложить с себя полномочия Главы Коми. Мое обращение сегодня было направлено Президенту РФ. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным. Я благодарен Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путина за оказанное доверие и предложение возглавить в непростое время в 2015 году замечательный Коми край. Я хочу сказать спасибо каждому жителю республики за то, что почти 4 года назад вы поддержали меня и избрал главой. спасибо вам за годы совместной работы, за вашу прямоту и требовательность. Не буду скрывать, работа в республике никогда не была для меня простой. Но она всегда была честной. И в первую очередь я требовал от себя полной самоотдачи и постоянного повышения профессионализма в отстаивании интересов жителей Коми края. Я благодарен каждому с кем мы вместе, бок о бок, трудились все эти годы. Многие из наших планов были реализованы, а что-то не удалось. За это я прошу у вас прощения. Так совпало,что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которое будет проводить новое руководство региона.

Пока неизвестно, кто займет место врио главы Коми. Сообщается, что это будет известно в ближайшее время. Фактом остается то, что он оставляет своему преемнику непростое наследство: четвертое место по стране по заболеваемости коронавирусом.

Отметим также, что часом ранее губернатор соседней Архангельской области Игорь Орлов провел брифинг, в котором сообщил об отставке. Было заметно, что он нервничал, чего не скажешь о Сергее Гапликове.

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Он подчеркнул - «с сохранением зарплаты» (подробности).