2020-04-02T18:11:52+03:00
Общество

Сергей Гапликов попросил у жителей Коми прощения за нереализованные планы

Глава региона 2 апреля 2020 года подал в отставку
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото скрин с видеоФото скрин с видео
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 апреля, для всех жителей Коми стало шоком сообщение об отставке первого лица региона Сергея Гапликова. Губернатор сложил с себя полномочия сразу после обращения Президента РФ о продлении нерабочих дней до 30 марта. Ниже мы приводим полный текст обращения уже бывшего главы Коми.

- Уважаемые жители Республики Коми! Хочу обратиться к вам с заявлением. Я принял решение сложить с себя полномочия Главы Коми. Мое обращение сегодня было направлено Президенту РФ. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным. Я благодарен Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путина за оказанное доверие и предложение возглавить в непростое время в 2015 году замечательный Коми край. Я хочу сказать спасибо каждому жителю республики за то, что почти 4 года назад вы поддержали меня и избрал главой. спасибо вам за годы совместной работы, за вашу прямоту и требовательность. Не буду скрывать, работа в республике никогда не была для меня простой. Но она всегда была честной. И в первую очередь я требовал от себя полной самоотдачи и постоянного повышения профессионализма в отстаивании интересов жителей Коми края. Я благодарен каждому с кем мы вместе, бок о бок, трудились все эти годы. Многие из наших планов были реализованы, а что-то не удалось. За это я прошу у вас прощения. Так совпало,что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которое будет проводить новое руководство региона.

Пока неизвестно, кто займет место врио главы Коми. Сообщается, что это будет известно в ближайшее время. Фактом остается то, что он оставляет своему преемнику непростое наследство: четвертое место по стране по заболеваемости коронавирусом.

Отметим также, что часом ранее губернатор соседней Архангельской области Игорь Орлов провел брифинг, в котором сообщил об отставке. Было заметно, что он нервничал, чего не скажешь о Сергее Гапликове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент РФ сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля

Он подчеркнул - «с сохранением зарплаты» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров
Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
Новости 24
Пенсионный фонд Коми продлевает выплаты гражданам
В Усть-Куломском районе пять человек отправили на самоизоляцию
В Сыктывкаре подожгли иномарку
В Сыктывкаре на получение пропусков поступило 1700 заявок
Жителей Коми просят сообщать о повышении цен
В Сыктывкаре горел автомобиль
Сыктывкарский «Технологический лицей» выиграл федеральный грант
На пожаре в Воркуте спасли девять человек
В Коми более тридцати человек лишились водительских удостоверений
Режим самоизоляции в Коми: список полезных номеров
В Коми изменились цены на продукты
В Коми возобновят часть автобусных маршрутов
В Сыктывкаре дезинфицируют подъезды
В Коми аграриям помогут с решением проблем, вызванных коронавирусом
Житель Коми похитил алкоголь
В Коми приближается сезон активности клещей
Жительниц Коми обманули мошенники
Три дня до начала баталий
В Ухте поймали пьяных водителей
Автомобилям из Коми запретили въезжать в НАО
В Ухте запретили работу общественного транспорта