«Как не помереть с голоду?» Жители Усинска ошалели от счетов за отопление на фоне коронавируса

В Коми пришел коронавирус, известно всем. И, как говорится, беда не приходит одна. Под шумок жителям Усинска во время карантина из-за коронавируса прилетают новые квитанции за отопление с суммами от 17 до 35 тысяч рублей! Платежки - как обухом по голове. Платить в режиме самоизоляции людям буквально нечем. Как решается непростая ситуация, в обзоре «КП-Коми».

Борьба народная

Жительница Усинска Татьяна Чупрова получила квитанцию на 22 тысячи. При том, что пенсия у женщины - чуть больше 13 тысяч рублей. Татьяна всерьез опасается голодной смерти. В тяжелый период самоизоляции этот страх стал вполне реальным для каждого жителя северного города. Усинцы хотели бы выйти на митинг и рассказать о коммунальных поборах открыто, но, увы, выходить из дома нельзя - самоизоляция.

И усинцы уже не надеются на поддержку региональных властей. Мэрия так и не обозначила своей позиции по проблемному вопросу. Градоначальник Николай Такаев после шквала возмущенных сообщений в вк сообщил, что из-за текущих проблем, в том числе коронавирусных, дойти до детального разбора сотни сообщений о поборах он не может физически. Неужели, один работает в городской администрации?

«В этой ситуации будем разбираться. Прошу вас набраться терпения и спасибо за ваше понимание», - ограничился Такаев коротким сообщением 4 апреля. Прошло четыре дня, а воз и ныне там. С ситуацией администрация разбирается до сих пор.

Пока же борьба с поборами сконцентрировалась в онлайн-пространстве. Там распространяют бодрые лозунги - «Для народа Усинска хуже коронавируса - грабеж народа тепловой компанией». Горожане создали группу «Коммунальные грабежи в Усинске», где делятся последними новостями с фронтов борьбы с коммунальщиками. Жители города написали письма в региональный УФАС, Министерство энергетики, ЖКХ и тарифов и даже администрацию Президента РФ. Пока они получают короткие ответы, что ситуация будет рассматриваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/771746" frameborder="0"></iframe> Видео пенсионерки Саймы Усмановой о ситуации с нереальными платежами в Усинске.

Горожане пытаются отстаивать права всеми возможными способами

Горожане настроены бороться до конца. Оплачивать космические платежки они не намерены, пока не разберутся с ситуацией.

Ничего личного

Усинская тепловая компания, знатно потрепавшая нервы тысячам жителей Усинска, ответила на шквал негодования сухим официальным письмом. Из него следует: поборы законодательству не противоречат, а на него опираются, платить люди должны: денег нет, но закон никто не отменял.

- В соответствии с требованиями действующего жилищного законодательства в квитанциях за март отражен перерасчет потребления тепловой энергии за 2019 год на основании показаний общедомовых узлов учета тепловой энергии, установленных в многоквартирных домах, - говорится в официальном сообщении компании.

Дополнительно фирма рассказывает, что прошлый год был холодным, отопительный сезон затянулся до июня и начался уже в августе. Следовательно, денег набежало больше, чем обычно. Это факт, ребята, ничего личного, намекает компания. При этом фирма понимает (не нелюди же), что время тяжелое, поэтому готово на рассрочку платежа, а еще может приостановить начисление пени. Для этого нужно лично явится с заявлением и пакетом документов в ООО «Усинская ТК».

Очередная нестыковка в том, что город, как и все населенные пункты республики, находится в режиме самоизоляции - не все готовы нарушать правила, получать штрафы за выход на улицу. Да и просто выходить из дома страшно - Усинск город вахтовый, много приезжих, в том числе и из-за границы. К тому же, на 7 апреля в Усинске находятся два пациента с первичным подтвержденным тестом на COVID-19.

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Напомним, что в Коми одна из самых непростых ситуаций по распространению коронавируса в стране. На 8 апреля в республике 118 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. В то же время вновьназначенный врио Владимир Уйба сообщает, что ситуация в республике контролируемая и рабочая.

В Коми зафиксировали 18 новых случаев заражения коронавирусом

Республика по-прежнему на 4 месте по новым случаям (подробности).