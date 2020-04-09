2020-04-09T11:04:35+03:00
Общество

В Усть-Куломе ищут мужчин, которые ехали в одной машине с возможно больным коронавирусом

О помощи попросил глава районной администрации Сергей Рубан
Дарья ЮДИНА
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В Усть-Куломе ищут двух мужчин, которые контактировали с возможно больным коронавирусомВ Усть-Куломе ищут двух мужчин, которые контактировали с возможно больным коронавирусом
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В Усть-Куломе ищут мужчин, которые контактировали с возможно больным коронавирусом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Сергей Рубан.

Жителя Усть-Кулома, у которого наблюдаются признаки коронавирусной инфекции, перевели в Республиканскую инфекционную больницу. Под медицинским наблюдением в районе находится 26 человек, а также 43 члена их семей. Тех, кто контактировал с предположительно заболевшим человеком, отправили в изоляцию на 14 дней.

- Мы ежедневно отслеживаем потенциальные контакты граждан с лицами с подозрением на заболевание коронавирусом. В этой связи прошу откликнуться и сообщить о своем местонахождении двух молодых мужчин, которые предположительно приехали домой с вахты, расположенной в Койгородском районе, и они не жители райцентра (по другой информации, они приехали к нам на вахту из Койгородского района). Эти мужчины прибыли к нам на такси, в которое сели в Сыктывкаре 1 апреля, рано утром. В Усть-Кулом автомашина их привезла примерно в 9 часов утра, вышли они возле торгового центра «Гранд». Также прошу помощи у всех, кто может располагать какой-либо информацией по этому обращению, - написал Сергей Рубан.

Сообщить сведения можно по телефону 8 (8213) 79-48-81.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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