2020-04-09T12:21:56+03:00
Общество

Врачи, лечащие больных коронавирусом в Коми: «Для нас это тоже вызов»

Каково это быть на передовой борьбы с инфекцией
Дарья ЮДИНА
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Врачи Коми республиканской инфекционной больницы рассказали, каков порядок действий при лечении больных коронавирусомВрачи Коми республиканской инфекционной больницы рассказали, каков порядок действий при лечении больных коронавирусом
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Врачи, занимающиеся лечением больных новой коронавирусной инфекцией, дали интервью телеканалу «Юрган». Заведующий отделением Республиканской инфекционной больницы Дмитрий Киршин и инфекционист Николай Белоликов рассказали, каково это быть на передовой борьбы с коронавирусом.

Николай Белоликов объяснил, как выстроена их работа. Медики переодеваются в «чистой зоне», идут в палаты, осматривают больных и выдают рекомендации медсестрам и прописывают назначения пациенту. После врачи переодеваются в «грязной зоне» и уже в «чистой зоне» занимаются бумажной работой.

- Заболевание протекает достаточно тяжело, и все на самом деле серьезно. Надо признать, что для нас это тоже вызов. Мы стараемся соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава, - поделился Дмитрий Киршин.

Врачи признаются, что очень скучают по близким. Они не видели их с того самого момента, как приняли первого пациента с COVID-19.

- После последнего контакта мы две недели будем в самоизоляции. Я уже соскучился по семье: двум детям, жене, бабушке, маме, теще, собаке. А потом работа, - сказал завотделением.

После Дмитрий Киршин обратился к зрителям:

- Всем здоровья, помогайте нам, не болейте. Ваше здоровье - лучшая награда для нас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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