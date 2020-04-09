Коронавирус в Коми: какие штрафы предусмотрены за нарушение режима самоизоляции

Больше недели жители Коми сидят дома в режиме самоизоляции. Они уже успели выучить, что выходить из дома без веских на то оснований нельзя. Желание подышать свежим воздухом на улице пресекается штрафами. Правда, какими - до недавнего времени известно не было. Из уст в уста горожане передают истории о размерах штрафов - фигурировали совершенно разные цифры. Наконец МВД по Коми делится разъяснениями, какие штрафы положены нарушителям самоизоляции, любителям шашлыков и вечерних прогулок в парке.

Сиди дома

Самой важной для жителей Коми, пожалуй, является глава 20 КоАП РФ (дополненная статьей 20.6.1). Она устанавливает административную ответственность за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности. Эта статья касается здоровых граждан, которым было рекомендовано сидеть дома, но они отправились за город жарить шашлыки, или решили пройтись по улицам, чтобы размять ноги. За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа:

- для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей,

- на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей,

- на ИП – от 30 до 50 тысяч,

- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку

Президент России 1 апреля подписал закон, который ужесточает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Так, статья 6.3 КоАП РФ дополняется частью 2, которая устанавливает административную ответственность нарушение режима самоизоляции. МВД по Коми разъясняет, что нововведения касаются и прибывших из-за границы, и инфицированных, и находящихся под подозрением по коронавирусу. Если люди нарушать предписания не выходить из дома, то получат весомые штрафы - от 15 до 40 тысяч рублей придется выложить человеку за проступок.

За совершение указанных правонарушений предусмотрена ответственность:

- для граждан - штраф от 15 до 40 тысяч рублей;

- для должностных лиц - штраф от 50 до 150 тысяч рублей;

- для ИП - штраф от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление на срок до 90 суток;

- для юридических лиц - штраф от 200 до 500 тысяч рублей административное приостановление на срок до 90 суток.

Причинил вред здоровью другого - отвечай

Если же из-за нарушения домашнего режима причинен ущерб здоровью человека или, не дай бог, погибли люди, то тут как тут статья 6.3 КоАП РФ ( дополненная частью 3): она устанавливает повышенную административную ответственность за те же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. За совершение указанных правонарушений предусмотрена ответственность:

- для граждан - штраф от 150 до 300 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация от 1 года до 3 лет;

- для ИП - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление на срок до 90 суток;

- для юридических лиц - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление на срок до 90 суток.

Принимать решение по каждому конкретному случаю будут городские или районные суды, а вот составлять протоколы кроме сотрудников Роспотребнадзора вправе должностные лица органов внутренних дел. Кроме того, вводится повышенная ответственность за нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Расследованием этих преступлений занимаются и следователи, и полицейские (менее тяжкие случаи).

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