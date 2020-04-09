2020-04-09T13:11:40+03:00
Общество

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Кто займет кресло министра, пока неизвестно
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото VK.COMФото VK.COM
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Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку. Об этом сегодня, 9 апреля, чиновник сообщил журналистам «7x7 Коми».

На сегодня в Республике Коми официально подтвержден 150 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Регион уже вторую неделю удерживается на позициях самого проблемного по коронавирусу региона - занимает четвертое место по стране.

На фоне несимпатичной эпидемиологической картины жители Коми делали ставки в соцсетях, когда Дмитрий Березин покинет свой пост. Сегодня стало известно, что место министра здравоохранения скоро будет вакантно. Правда, пока не сообщается, кто его займет.

Напомним, что ровно неделю назад, 2 апреля, подал в отставку глава Коми Сергей Гапликов. На его место назначили Владимира Уйбу - врача-эпидемиолога по специальности. Теперь новый врио каждый вечер отчитывается перед жителями Коми об эпидемиологической обстановке в регионе. В последнем видеообращении он говорил, что в ближайшую неделю прирост заболевших будет продолжаться. Мы будем следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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