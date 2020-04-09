2020-04-09T15:21:22+03:00
Общество

Коронавирус в Ухте: COVID-19 подтвердили у пожилой женщины

Еще шесть человек под подозрением
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - терапевтическое отделение Ухтинской больницыНа фото - терапевтическое отделение Ухтинской больницы
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В Ухте официально подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Вечером 8 апреля пришел положительный ответ из референс-центра Москвы о заболевании 73-летней пациентки районной больницы, которая ранее лежала в КРБ. Сейчас женщина находится в изолированном боксе районной больницы, состояние ее удовлетворительное, рассказал мэр Ухты Магомед Османов в прямом эфире.

Градоначальник отметил, что список подозреваемых по коронавирусу расширился до семи человек (включая пациентку, у которой второй тест дал положительный результат). В основном, это пациенты, выписанные из КРБ, но есть и те, кто прибыл из-за границы. Например, один из тех, кто в группе риска, прилетел из Израиля 25 марта. И до 4 апреля тот же израильский путешественник был в городе, мог ходить в магазин, соприкасаться с людьми и поверхностями. Сидя дома, можно обезопасить себя от инфекции, которая уже вовсю хозяйничает в Ухте.

Все подозреваемые по коронавирусу находятся в изолированных боксах, все они в сознании, состояние стабильное.

Присоединяемся к словам мэра: дорогие читатели, сидите, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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