В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 3751 человек
В Коми под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 3751 человек: 1068 человек прибыли из-за рубежа, 2683 контактировали с заболевшими. Лабораторно подтверждён ещё 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике зарегистрировано 150 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Всех инфицированных лечат.
За последние сутки сняты с медицинского учёта 52 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Из-за коронавируса зафиксировано три летальных исхода. Один пациент выздоровел.
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ИСТОЧНИК KP.RU