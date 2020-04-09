2020-04-09T14:47:40+03:00
Общество

В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 3751 человек

Официально подтвержден 31 новый случай заболевания
Дарья ЮДИНА
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В Коми зарегистрировано 150 случае заболевания новой коронавирусной инфекциейВ Коми зарегистрировано 150 случае заболевания новой коронавирусной инфекцией
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В Коми под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 3751 человек: 1068 человек прибыли из-за рубежа, 2683 контактировали с заболевшими. Лабораторно подтверждён ещё 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике зарегистрировано 150 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Всех инфицированных лечат.

За последние сутки сняты с медицинского учёта 52 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Из-за коронавируса зафиксировано три летальных исхода. Один пациент выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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