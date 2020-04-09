Соленые огурцы, печеньки, гречка: сухпаек школьника в Коми

Школьники ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса. С 13 апреля начнется последняя, укороченная, четверть учебного года. Льготникам, которые имеют право на бесплатные обеды, предложили заменить их сухими пайками. А еще они положены ученикам с 1 по 4 классы. В некоторых районах Коми уже начали выдавать сухпайки. Мы посмотрели, как кормят детей в разных муниципалитетах.

Пайки в школах Коми отличаются весомым разнообразием, поэтому некоторые родители довольны сухим обедом, а некоторые недоумевают - и это все? Например, мама семиклассника из Ухты Дарья Задыхина получила набор, к который входят соленые огурцы, пастеризованное молоко, пять печенек, крупа, чай. «Видимо, этими продуктами наших детей неделю кормят в школах обедом», - предположила Дарья.

Соленые огурцы - это что-то новенькое

В то же время в другой школе Ухты выдают сухпайки, в которые входит и дефицитная гречка, и шоколадка, и сок.

В Ухте - разнообразие сухпайков

Довольна сухпайком жительница поселка Знаменка Троицко-Печорского района Наталья Зубакова. Она опубликовала в соцсетях снимок в стиле «дорого-богато» - в набор входит растительное масло, печеньки, гречка, шоколадка.

Некоторые сухпайки не оставляют место для критики

Жительница села Усть-Цильмы Ирина Калашникова сравнила два сухпайка: один выдали в коррекционной школе, а другой - в обычной. Обитатели соцсетей предположили, что дело в разном финансировании - учебные заведения для особенных детей получают большую поддержку.

Сухпайки - разные

В поселке городского типа Кожва, что находится в Троицко-Печорском районе, тоже выдают довольно скромные сухпайки. Фото в соцсетях поделился Максим Вдовин.

Такой набор выдали в Кожве

В других районах Коми о сухпайках пока ничего не слышно. В Сыктывкаре, например, родителей попросили написать заявление на получение сухого обеда, а выдавать их начнут со следующей недели.

Между тем, родители "меняются" сухпайками по всей России. Пока в лидерах - Москва, там выдают целые коробки с содержимым, от которого глаза разбегаются, как в голодные годы. А вот Карелия отличилась - там в одной из школ сухпайки выдавали картофелем и морковью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: как организовать рабочее место школьника дома?

«Комсомолка» предлагает подробную инструкцию (подробности)