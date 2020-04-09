Космические платежи за тепло в Усинске и борьба с коронавирусом: обращение Владимира Уйбы

Врио губернатора Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он по традиции затронул проблемы борьбы с коронавирусом и поднял тему о драконовских платежах за отопление, которые получили жители Усинска недавно.

Врио главы уже встретился с врачами из бригад, которых прислали для помощи Коми по борьбе с вирусом. Владимир Уйба подчеркнул, что федералы очень высоко оценили уровень профессионализма республиканских врачей.

Сейчас в Коми республиканской больнице находится 236 человек. Медучреждение разделили на «чистую» и «грязную» зоны. Если наличие коронавируса у пациента из «грязной» зоны не подтверждается, его переводят в обсерватор либо отправляют домой на карантин. Больницу постепенно разгружают. Пациентов с подтвержденным диагнозом выводят в другие отделения.

Ситуация в Коми на 9 апреля.

В Эжвинской больнице находится 76 человек с установленным COVID-19 и 139 человек, у которых этот диагноз не подтвердился. 76 человек лечат. Остальные должны дождаться того, чтобы тесты трижды показали, что у них инфекции нет.

Владимир Уйба также вернулся к мерам, озвученным вчера Президентом. Он напомнил, что в стране выделили деньги на поддержку медперсонала, семей с детьми и предпринимателей.

- На вторую половину дня у нас запланировано совещание с Усинском, со всеми заинтересованными лицами. Повод очень большие платежи за отопление. Я поручил проверить цифры в платежках, и насколько такие цифры правомерны. Если они правомерны, мы все равно примем меры. Один на один вы с этой проблемой не останетесь, - заявил Владимир Уйба.

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