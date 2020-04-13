2020-04-13T12:29:55+03:00
Общество

«Невозможно жить!» Сыктывкарцы жалуются на землетрясение из-за стройки на стадионе

Люди не имеют возможности сбежать от невыносимого шума, потому что самоизоляцию никто не отменял
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Минстроя КомиФото Минстроя Коми
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В Сыктывкаре продолжается реконструкция республиканского стадиона. Сейчас строители трудятся в масках, им измеряют температуру и обеспечивают антисептиками. В целом же, коронавирус не внес весомых коррективов в труд строителей. От этого однако страдают жители близлежащих домов, которые на самоизоляции вынуждены сидеть дома и с утра до вечера и терпеть невыносимый шум.

- Дома буквально ходуном ходят, вибрация не прекращается даже по ночам. Это просто невыносимо! На самоизоляции мы вынуждены терпеть изнурительное землетрясение, от которого всё в квартирах дребезжит. Из-за шума у людей, а особенно пожилых, - головокружение, обострение хронических болезней. Нам нужна действенная помощь! - сообщает Татьяна Суворова.

Жительница дома по улице Карла Маркса просит чиновников вмешаться в экстремальную ситуацию. По ее словам, обрушение части улицы недалеко от многоэтажек - следствие работы строителей. Люди боятся, что следом могут пострадать и их дома.

В Минстрое Коми, которое курирует работы по реконструкции стадиона, «КП-Коми» попросили отправить письменные вопросы по этой проблеме, что мы и сделали. Будем следить за ситуацией.

Напомним, что в 2021 году республика должна принять 41-й Чемпионат мира по хоккею с мячом. Он станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия государственности Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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