2020-04-16T11:06:20+03:00
Общество

В Госсовете Коми создали рабочую группу для борьбы с коронавирусом

Кто из депутатов в нее вошел
Дарья ЮДИНА
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В Госсовете Коми появилась рабочая группа для борьбы с COVID-19В Госсовете Коми появилась рабочая группа для борьбы с COVID-19
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В Госсовете Коми появилась рабочая группа для борьбы с коронавирусом. Ее создали по распоряжению председателя.

В состав рабочей группы вошли вице-спикеры Валентина Жиделева и Владимир Косов. Валентина Жиделева возглавила группу. Кроме того, в нее включили депутата от КПРФ Олега Михайлова, представительницу либерал-демократов Галину Нагаеву, депутата от «Справедливой России» Татьяну Саладину и главу комитета по социальной политике Сергея Артеева.

Первое рабочее заседание пройдет 17 апреля. Планируется, что в нем примет участие министр здравоохранения РК Валерия Филин.

На заседании кроме борьбы с коронавирусной инфекцией обсудят строительство медучреждений и зарплаты врачей во время сокращения плановых приемов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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