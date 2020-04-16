В Госсовете Коми создали рабочую группу для борьбы с коронавирусом
В Госсовете Коми появилась рабочая группа для борьбы с коронавирусом. Ее создали по распоряжению председателя.
В состав рабочей группы вошли вице-спикеры Валентина Жиделева и Владимир Косов. Валентина Жиделева возглавила группу. Кроме того, в нее включили депутата от КПРФ Олега Михайлова, представительницу либерал-демократов Галину Нагаеву, депутата от «Справедливой России» Татьяну Саладину и главу комитета по социальной политике Сергея Артеева.
Первое рабочее заседание пройдет 17 апреля. Планируется, что в нем примет участие министр здравоохранения РК Валерия Филин.
На заседании кроме борьбы с коронавирусной инфекцией обсудят строительство медучреждений и зарплаты врачей во время сокращения плановых приемов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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