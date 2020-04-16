Усть-Куломский район и Усинск: статистика по коронавирусу
В Усть-Куломском районе за последние сутки выявили два случая заражения COVID-19. Всего зарегистрировано девять случаев заражения. Об этом говорят данные с сайта районной администрации.
У еще одного человека первичный тест показал положительный результат. Под наблюдением медиков сейчас находится 107 человек.
В Усинске на 16 апреля диагностировано шесть случаев заболевания, пять из них подтверждено в референс-центре. Новый случай также, как и предыдущие - завозной. Пациент проходит амбулаторное лечение. За людьми из его близкого круга контактов наблюдают медики, они получают профилактическое лечение.
Также в инфекционное отделение поступил пациент с пневмонией, мазки на ПЦР взяты, лечение начато.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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