2020-04-16T20:55:23+03:00
Общество

Усть-Куломский район и Усинск: статистика по коронавирусу

COVID-19 протягивает свои щупальца все глубже в Коми
Дарья ЮДИНА
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В Усинске - пять заболевших коронавирусом, в Усть-Куломском районе - девятьВ Усинске - пять заболевших коронавирусом, в Усть-Куломском районе - девять
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В Усть-Куломском районе за последние сутки выявили два случая заражения COVID-19. Всего зарегистрировано девять случаев заражения. Об этом говорят данные с сайта районной администрации.

У еще одного человека первичный тест показал положительный результат. Под наблюдением медиков сейчас находится 107 человек.

В Усинске на 16 апреля диагностировано шесть случаев заболевания, пять из них подтверждено в референс-центре. Новый случай также, как и предыдущие - завозной. Пациент проходит амбулаторное лечение. За людьми из его близкого круга контактов наблюдают медики, они получают профилактическое лечение.

Также в инфекционное отделение поступил пациент с пневмонией, мазки на ПЦР взяты, лечение начато.

Уважаемые читатели! Берегите себя и старайтесь лишний раз на улицу не выходить!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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