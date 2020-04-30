2020-04-30T18:23:08+03:00
Общество

В Коми с лечением больных коронавирусом будут помогать студенты-медики

Они проходят ускоренное обучение
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми увеличивают количество медперсоналаВ Коми увеличивают количество медперсонала
Изменить размер текста:

Врио главы Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. Он рассказ об активной подготовке мердперсонала.

- Мы нисколько не расслабляемся и наращиваем свои возможности. Студенты-медики проходят профессиональную переподготовку. На днях 44 студента сыктывкарского медколледжа закончат ускоренные курсы повышения квалификации, которые позволят работать с коронавирусными больными. Конечно, тут есть аналогия с ускоренной подготовкой командиров: студенты также пойдут на передовую, в том числе, и в «красную» зону. Но к молодым специалистам приставят наставников.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 30 апреля.00:01 - о продлении режима повышенной готовности до 11 мая 01:15 - о подготовке медицинского персонала 03:44 - о начале пожароопасного сезона 05:46 - об обязательном масочном режиме

Ещё 70 студентов сузов пройдут переподготовку в Ухте. 135 студентов вузов уже прошли её и начали работать в медучреждениях. Студенты младших курсов включились в работу как волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим повышенной готовности в Коми продлили до 12 мая

Он действует до 24 часов 11 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Руководитель одной из подрядных организаций в Коми обвиняется в мошенничестве
В Сыктывкар поступило новое спортивное оборудование
Опубликовано расписание трех дачных маршрутов в Сыктывкаре
Жителям Коми рекомендуют ограничить контакты в майские праздники
Врио, выходите из сумрака! У руководителя Коми появился инстаграм
В Сыктывкаре перенесли салют на День Победы
Житель Печоры раскладывал закладки
Жителей Коми на Черном море не ждут
В Емве сгорела баня. Эх, не успели помыться
В Коми волонтеры помогают с дистанционным обучением
Жительница Сыктывкара так хотела получить автомобильные права, что даже заплатила за это
В Коми высадят 53 тысячи деревьев
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Воркутинец отправил мошенникам больше двух миллионов рублей
В Сыктывкаре ищут доноров крови
Корабль у «Детского мира» в Сыктывкаре демонтировали
В Коми обсуждают расширение полномочий органов власти
В Коми стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Стройжилтехнадзор Коми объяснил, как проводить собрания собственников во время самоизоляции
В Коми обнародован график доставки пенсий в мае
В Коми определили лучший детский сад
В Сыктывкаре нашли вандалов, которые разбили остановку
Спасатели Сыктывкара принимают участие в дезинфекции города
В Печоре женщина взыскала моральный ущерб
Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске
В Сыктывкаре в нескольких домах отключат воду
В Визинге осудили живодёров
В Сыктывкаре приступили к дезинфекции тротуаров