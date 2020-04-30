В Коми с лечением больных коронавирусом будут помогать студенты-медики

Врио главы Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. Он рассказ об активной подготовке мердперсонала.

- Мы нисколько не расслабляемся и наращиваем свои возможности. Студенты-медики проходят профессиональную переподготовку. На днях 44 студента сыктывкарского медколледжа закончат ускоренные курсы повышения квалификации, которые позволят работать с коронавирусными больными. Конечно, тут есть аналогия с ускоренной подготовкой командиров: студенты также пойдут на передовую, в том числе, и в «красную» зону. Но к молодым специалистам приставят наставников.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 30 апреля.00:01 - о продлении режима повышенной готовности до 11 мая 01:15 - о подготовке медицинского персонала 03:44 - о начале пожароопасного сезона 05:46 - об обязательном масочном режиме

Ещё 70 студентов сузов пройдут переподготовку в Ухте. 135 студентов вузов уже прошли её и начали работать в медучреждениях. Студенты младших курсов включились в работу как волонтеры.

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