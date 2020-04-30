Три жителя Сосногорска болеют коронавирусом средней степени тяжести

Сегодня в Сосногорске подтвердили два новых случая COVID-19 . Эти люди родственники тех, у кого уже была выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава местной администрации Сергей Дегтяренко.

Всего с начала эпидемии были инфицированы пять жителей Сосногорского района. Один сосногорец уже выздоровел, четыре – продолжают лечение. Из них один случай легкий, а три – средней степени тяжести. Все болеющие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь.

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