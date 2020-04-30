2020-04-30T18:45:36+03:00
Общество

Три жителя Сосногорска болеют коронавирусом средней степени тяжести

Сегодня там зафиксировали два новых случая заражения
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сосногорске выявили еще три случая зараженияВ Сосногорске выявили еще три случая заражения
Изменить размер текста:

Сегодня в Сосногорске подтвердили два новых случая COVID-19 . Эти люди родственники тех, у кого уже была выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава местной администрации Сергей Дегтяренко.

Всего с начала эпидемии были инфицированы пять жителей Сосногорского района. Один сосногорец уже выздоровел, четыре – продолжают лечение. Из них один случай легкий, а три – средней степени тяжести. Все болеющие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми с 1 мая вводится обязательный масочный режим

Это уже не рекомендация, а требование. Если у вас нет средств защиты, то пора сдуть пыль со швейной машинки и купить марлю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Блондинку принесли в жертву»: почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Елена Устинова приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план. А теперь в МВД сообщили, что майора решили уволить
Посол России в Беларуси: «Рад работать в Минске, где в 30-х мой дед служил инженером на «Беларускай чыгунке»…»
Ровно год назад, 30 апреля, Дмитрий Мезенцев был назначен послом. Мы побеседовали с Дмитрием Федоровичем об отношениях между странами и узнали, где он успел побывать и что увидеть за это время в Беларуси
Новости 24
День Победы в Коми онлайн: как чествовать ветеранов, не выходя из дома
Руководитель одной из подрядных организаций в Коми обвиняется в мошенничестве
В Сыктывкар поступило новое спортивное оборудование
Опубликовано расписание трех дачных маршрутов в Сыктывкаре
Жителям Коми рекомендуют ограничить контакты в майские праздники
Врио, выходите из сумрака! У руководителя Коми появился инстаграм
В Сыктывкаре перенесли салют на День Победы
Житель Печоры раскладывал закладки
Жителей Коми на Черном море не ждут
В Емве сгорела баня. Эх, не успели помыться
В Коми волонтеры помогают с дистанционным обучением
Жительница Сыктывкара так хотела получить автомобильные права, что даже заплатила за это
В Коми высадят 53 тысячи деревьев
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Воркутинец отправил мошенникам больше двух миллионов рублей
В Сыктывкаре ищут доноров крови
Корабль у «Детского мира» в Сыктывкаре демонтировали
В Коми обсуждают расширение полномочий органов власти
В Коми стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Стройжилтехнадзор Коми объяснил, как проводить собрания собственников во время самоизоляции
В Коми обнародован график доставки пенсий в мае
В Коми определили лучший детский сад
В Сыктывкаре нашли вандалов, которые разбили остановку
Спасатели Сыктывкара принимают участие в дезинфекции города
В Печоре женщина взыскала моральный ущерб
Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске
В Сыктывкаре в нескольких домах отключат воду
В Визинге осудили живодёров
В Сыктывкаре приступили к дезинфекции тротуаров