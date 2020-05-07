В Коми зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом
В Коми лабораторно подтвердили еще 56 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.
Скриншот с сайта стопкоронавирус.рф
Всего в республике зарегистрировано 782 случаев заражения. Подтвердили ещё четыре смерти пациентов с коронавирусом, всего в Коми умерли 11 человек. Количество выздоровевших выросло до 144 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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