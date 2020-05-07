2020-05-07T10:57:07+03:00
Общество

В Коми зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом

Количество смертей выросло до 11
Дарья ЮДИНА
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В Коми зарегистрировали ещё 56 случаев заражения коронавирусомВ Коми зарегистрировали ещё 56 случаев заражения коронавирусом
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В Коми лабораторно подтвердили еще 56 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.

Скриншот с сайта стопкоронавирус.рф

Скриншот с сайта стопкоронавирус.рф

Всего в республике зарегистрировано 782 случаев заражения. Подтвердили ещё четыре смерти пациентов с коронавирусом, всего в Коми умерли 11 человек. Количество выздоровевших выросло до 144 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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