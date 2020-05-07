Администрация Усинска продолжает расплачиваться за проблему с бродячими собаками
Жители Усинского городского округа продолжают выигрывать дела в суде у администрации, которая не справляется с отловом бездомных собак в муниципалитете. Об этом сообщает «Комиинформ».
На этот раз в суд на предприятие «Муниципальные перевозки» подала женщина, на которую за ногу укусила бродячая собака. В иске пострадавшая отметила, что собака, укусив ее за бедро, разорвала одежду. После инцидента она принимала обезболивающие и успокоительные препараты. На ноге остался шрам. С тех пор горожанка боится собак.
В качестве ответчика суд привлек мэрию Усинска. Представитель администрации в судебном заседании исковые требования не признала, указав, что в тот период между УЖКХ и МУП «Муниципальные перевозки» был заключен контракт на отлов бездомных животных. Поэтому администрация полагает, что ответственность лежит на «Муниципальных перевозках».
Изучив дело и муниципальный контракт на отлов животных, суд решил взыскать с бюджета администрации Усинска в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 45 тыс. руб. В удовлетворении исковых требований к «Муниципальным перевозкам» - отказать.
Решение суда вступило в законную силу.
Также суд обязал мэрию Усинска возместить моральный вред ребенку за укус собаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU