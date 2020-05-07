В Усть-Куломском районе еще шесть человек заболели COVID-19

В Усть-Куломском районе зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Подтверждено шесть новых случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Под наблюдением медиков находится 101 человек. Снято с наблюдения 134 человека.

Кроме того, COVID-19 диагностировали у еще трех жителей Корткеросского района. Все три пациента - контактные и ранее заразились в ЦРБ. Это взрослые люди, два из числа медперсонала и пациент, контактировавшие с больными в ЦРБ. Об этом сообщает «Комиинформ».

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