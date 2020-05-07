В Усть-Куломском районе объявили режим ЧС

В Усть-Куломском районе состоялось заседание оперативной группы по предупреждению и ликвидации ЧС. Руководитель администрации Сергей Рубан проинформировал, что из-за потепления и обильного таяния снега на территории Усть-Куломского района размыло пять участков автомобильных дорог общего пользования «Усть-Кулом - Керчомья – Гайны»:

1. На участке Зимстан - Дзель в районе моста через реку Воч (район д. Габово) ширина более 30 м. глубина до 1,5 м.

2. На участке Зимстан - Дзёль на 5 км. от пст. Зимстан ширина 3 м. глубина 1 м.

3. На участке Зимстан - Дзель на 10 км. от пст. Зимстан в районе д. Чипсись ширина 10 м. глубина 1 м.

4. На участке Керчомья - Зимстан 43 км. и участок за кладбищем в районе 44-45 км. шириной до 3 м. и глубиной до 1 м.

Полностью отрезанными остались шесть населенных пунктов (Н. Воч, В. Воч, Дзель, Габово, Воль, Дема) общей численностью 745 чел.

Участок на автомобильной дороге общего пользования Республиканского значения «Сыктывкар - Троицко-Печорск» на 14 км. от пст. Ягкедж в сторону д. Пузла шириной до 8 м. глубиной до 1 м.

Участок на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Югыдъяг – Белоборск» на 3-4 км. размыта одна полоса движения 8х1м. Проезд по второй полосе возможен, кроме легковых автомобилей.

На заседании решили ввести режим ЧС в районе. На сегодняшний день проводится оценка ущерба и планирование ликвидационных работ. Работы по восстановлению промоин начнутся после схода талых вод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Инте диагностировали коронавирус у еще 6 человек

Всего болеет 16 горожан (подробности)