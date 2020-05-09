Весна в Коми: Ухту затопило

В Ухте ввели режим ЧС из-за большого подъема воды. Уровень воды в реке уже составляет 703 см, и он продолжает подниматься. Между тем, максимальный подъём, по прогнозам Гидрометеоцентра ожидался до 590-640 см.

На дамбе сбросили воду, чтобы избежать подтопления в парке. Из-за размыва, в ночь на 8 мая, была испорчена автодороги на Тобысь в километре от автодороги Ухта-Сыктывкар. На место выезжал начальник МКП «Ухтаспецавтодор». Дорогу начали приводить в порядок.

Ледовый дворец в Ухте. Видео из группы информационной программы "День".

На данный момент подтоплены 11 домов на улице Заречная. Из них в гостиницу «Тиман» эвакуировано две семьи (восемь человек, из них двое детей). На Почтовой улице также подтоплено две придомовых территории, но там эвакуация жителей не требуется. Вода подступает к Вокзальной улице.

Видео из группы информационной программы "День".

Несколько раз в сутки работники водолазно-спасательной службы мониторят ситуацию с уровнем воды, объезжают проблемные места, контролируют состояние мостов.

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