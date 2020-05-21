2020-05-21T16:50:42+03:00
Общество

Верховный суд Коми оставил Виктора Половникова под стражей

Адвокат экс-главы регионального МВД просил смягчить меру пресечения
Дарья ЮДИНА
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Виктор ПоловниковВиктор Половников
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Верховный суд Коми не стал менять меру пресечения бывшему главе регионального МВД Виктору Половникову, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Сыктывкарский горсуд продлил срок ареста бывшему главе МВД до 17 июня включительно. Сторона защиты попыталась обжаловать это решение, прося сменить на содержание под стражей на домашний арест. Но Верховный суд оставил все как есть.

Напомним, что Виктора Половникова обвиняют в получении взятки в 12,5 млн рублей от бизнесмена Сергея Сотникова, чье имя звучало в зале суда ещё во время рассмотрения "Дела Гайзера". По версии следствия, посредниками при передаче взятки были адвокат Маргарита Симонян и бывший глава МВД по Татарстану Фаяз Шабаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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