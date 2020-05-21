В Коми прокуратура получила 52 жалобы о неполученных медиками выплатах

Прокуратура Коми открыла горячую линию для медработников. В первый день ее работы поступило 52 обращения: люди жаловались на неполученные выплаты, положенные за борьбу с COVID-19. Прокуроры начали проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что не все врачи, санитарки и медсестры в республике не получили как федеральные, так и региональные стимулирующие выплаты. Так, нарушения нашли в Клиническом кардиодиспансере, Территориальном центре медицины катастроф, сыктывкарской городской поликлинике № 3, воркутинской больнице скорой медицинской помощи.

По итогам проверки прокуроры Сыктывкара и Воркуты внесли пять представлений. Ситуация находится на контроле органов прокуратуры республики. В дальнейшем, если не выдают положенные выплаты, медработники должны обращаться в территориальные прокуратуры по месту работы.

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Об этом заявил врио главы Коми Владимир Уйба (подробности)