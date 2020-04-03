2020-04-03T09:57:14+03:00
Общество

Политолог об отставке главы: «Что сейчас происходит в Коми – за гранью рационального понимания»

Евгений Вологин отмечает, что уход губернатора был неожиданным шагом, но отнюдь не удивительным
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото БНКФото БНК
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Политолог Евгений Вологин, который живет в Ухте, прокомментировал «весенний губернаторопад», который обсуждают по всей России.

Вчера, 2 апреля, глава Коми Сергей Гапликов неожиданно сложил свои полномочия, вызвав широкую палитру эмоций и всех жителей Коми - от радости и недоумения до гнева. По словам политолога, отставка главы была неожиданной, но не удивительной.

Вологин отмечает, что республика, несмотря на «замечательный потенциал» (как говорил глава), постепенно превращалась в деградирующий регион. Коми стремятся покинуть и больше никогда не приезжать.

- Что сейчас происходит в республике – находится за гранью рационального понимания. Коми небольшая, 840 тысяч населения, это один район Москвы или Петербурга. То, что эпидемиологическая обстановка и в мире, и в России ухудшается, было известно на протяжении нескольких месяцев. Я не понимаю, почему сейчас в аптеках Ухты, где проживает много моих знакомых, нет ни антисептиков, ни масок? Это что, такая сложная задача? Это что, обеспечение танками в разгар войны воюющей армии? У людей нет масок и антисептиков! И речь не о мегаполисах типа Шанхая или Нью-Йорка. Если власть не может решить проблемы такого уровня, она должна быть сметена, - считает специалист.

Вологин отметил, что не знает ни одного человека, кто бы искренно сожалел об уходе Сергея Гапликова. Мы убедились в этом, когда готовили материал с мнениями депутатов по поводу сложившейся ситуации. Но все народные избранники связывают большие надежды с вновь назначенным врио главы.

- Надеюсь, что те люди, которые придут на смену уходящему руководству, справятся с такой «мегасложной» в 21-м веке задачей, как насыщение менее чем миллионной республики масками и антисептиками. Хотя бы с этим. Будем надеяться на лучшее. А президент, конечно, доказывает свое реноме лидера, - приводит слова политолога телеграм-канал «Давыдов.Индекс».

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Народные избранники связывают большие надежды с новым руководителем региона (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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