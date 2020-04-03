В Коми подтверждено два случая смерти пациентов с коронавирусом

На сайте Стопкороновирус обновили информацию по ситуации с коронавирусом в стране. По ситуации на 3 апреля в России официально подтверждено 4 149 случаев заболевания. В Коми официально подтверждено 56 случаев. По данным официальной статистики, в республике зафиксировано два случая смерти от коронавируса.

Республика Коми по-прежнему в печальном списке лидеров: наш регион занимает четвертое место по заболеваемости в стране. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Скрин с сайте Стопкоронавирус. РФ

Данные с сайте Стопкоронавирус. РФ

Таким образом, за сутки в России подтвердили 601 (вчера 771) новый случай заболевания.

Отметим также, что Коми - самый инфицированный регион страны за пределами крупных мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день в Коми 56 заболевших. Все случаи, кроме одного, зарегистрированы в больнице Эжвинского района Сыктывкара. Штаб по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзор называют лечебное учреждение не иначе, как «очагом».

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