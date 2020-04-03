2020-04-03T11:05:21+03:00
Общество

Коронавирус не помешал реконструкции Республиканского стадиона

Работы не отстают от графика
Дарья ЮДИНА
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Реконструкция Республиканского стадиона идет полным ходом. Фото пресс-службы Минстроя КомиРеконструкция Республиканского стадиона идет полным ходом. Фото пресс-службы Минстроя Коми
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Приход коронавируса, введение режима самоизоляции и уход губернатора не сказались на реконструкции Республиканского стадиона. Работы не отстают от графика, передает в официальной группе «ВКонтакте» пресс-служба главы республики.

На объекте уже демонтировали западную, северную и южную трибуны, табло и мачты освещения. Сейчас роют котлован, занимаются дренажными работами, работами по каменным кладкам внутренних стен и перегородок, фундаменту и инженерным сетям.

Напомним, что реконструируют и запасное поле стадиона: на нём появится новое спортивное ядро с беговыми дорожками, поля для игры в хоккей с мячом или в футбол, универсальная игровая площадка. На запасном поле также построят новую зрительскую трибуну на 499 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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