2020-04-03T11:24:24+03:00
Общество

В Коми за сутки не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом

Однако официально подтверждено два случая смерти от COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Жители Коми привыкли к плохим новостямЖители Коми привыкли к плохим новостямФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах. К счастью, Коми в этом списке нет, пишет Роспотребнадзор России.

Однако, на 3 апреля 2020 года, наш регион продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости - Коми на четвертом месте в печальном списке. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Отметим также, что на первом месте по нововыявленным случаям - Москва (448), на втором - Санкт-Петербург (34), на третьем - Краснодарский край (17).

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Информация появилась на официальном сайте Стопкоронавирус. РФ (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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