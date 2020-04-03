В Коми за сутки не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом

За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах. К счастью, Коми в этом списке нет, пишет Роспотребнадзор России.

Однако, на 3 апреля 2020 года, наш регион продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости - Коми на четвертом месте в печальном списке. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Отметим также, что на первом месте по нововыявленным случаям - Москва (448), на втором - Санкт-Петербург (34), на третьем - Краснодарский край (17).

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Информация появилась на официальном сайте Стопкоронавирус. РФ (подробности).