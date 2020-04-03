Оперативный штаб Коми подтвердил две смерти от коронавируса

Республиканский оперативный штаб подтвердил данные о двух смертях из-за коронавируса в Коми. Ранее эту информацию опубликовали на сайте Стопкоронавирус.рф.

По информации Министерства здравоохранения Коми, один случай летального исхода зарегистрирован в республиканской инфекционной больнице.

Скончавшаяся – жительница Сыктывкара 1958-го года рождения.

– Пациентка поступила к нам 25 марта уже с клиникой пневмонии, с затруднением дыхания, – рассказала заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая. – Женщине с поступления сразу была назначена вся рекомендованная терапия, но состояние прогрессивно ухудшалось, и через сутки она была переведена в отделение реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Проведённый тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. К сожалению, из-за таких отягощающих факторов, как гипертоническая болезнь и повышенная масса тела, а также на фоне прогрессивной пневмонии у пациентки развилась тяжёлая дыхательная и почечная недостаточность, из-за которых через несколько дней она скончалась.

Второй случай летального исхода зарегистрирован в центральной районной больнице Княжпогостского района. Умерла местная жительница, пожилая женщина 1948 года рождения.

– Дорогие жители Республики Коми! Я хочу еще раз обратиться к каждому – будьте бдительны, соблюдайте режим самоизоляции! Если у вас появились симптомы гриппа или ОРВИ, ни в коем случае не занимайтесь самолечением, сразу вызывайте врача на дом! – обратилась к жителям региона Татьяна Безуглая.

Редакция «КП-Коми» присоединяется к пожеланиям Татьяны Безуглой: уважаемые читатели, ради себя и своих близких сидите дома!

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