В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 2017 человек
По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на 3 апреля под наблюдением медиков находится 2017 человек.1079 человек прибыли из-за рубежа, 938 контактировали с заболевшими, 54 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями, 22 находятся в обсерваторах.
В республике всего подтверждено 56 заболевших коронавирусной инфекции. 55 случаев зафиксировали в Эжвинской городской больнице.
За последние сутки сняты с медицинского учёта 177 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Официально подтверждены два случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU