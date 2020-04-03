Нарушение домашнего режима самоизоляции в Коми: как посетить пожилых родственников

Уже неделю Республика Коми живет в непривычном режиме самоизоляции: люди сидят дома. Однако пока не до всех жителей республики доходит информация, что так просто по улицам гулять отныне нельзя. Можно выйти из дома, чтобы пойти в магазин за чем-то супер-срочным или выкинуть мусор, выгулять собаку (максимум в 100 метрах от дома), пойти в аптеку, а еще обратиться в больницу в случае экстренной необходимости. На этом все. Все для того, чтобы у корнавируса не было шансов на распространение.

Между тем, некоторые горожане вынуждены навещать пожилых родственников, отвозить им продукты и лекарства. Неужели им за это грозят штрафы? На вопрос ответила начальник отделения информации и общественных связей МВД Коми Вера Железцова.

- Понятно, что у всех есть пожилые родственники, к тому же бывают непредвиденные случаи, когда им нужна помощь. У нас останавливают машины сотрудники полиции, если вы едете на своей машине. Им можно объяснить, с какой целью вы выехали, для чего. У нас нет настолько жесткого режима, мы понимаем, что у каждого могут быть свои насущные проблемы. Но то, что надо максимально изолироваться, - факт, - отметила Вера Борисовна.

Ехать к пожилым родственникам на машине следует с закрытыми окнами, в маске, желательно в перчатках. Лучше избегать контактов: продукты можно оставить у двери, а затем позвонить бабушке или дедушке, чтобы они их забрали. Самоизоляция - это важно! Дорогие читатели, сидите дома, берегите себя и своих близких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми за нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы

Информация по их размерам появится позднее (подробности).