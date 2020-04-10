2020-04-10T10:44:07+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: 58 новых случаев заболевания COVID-19

В настоящее время в республике 208 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, это по-прежнему четвертое место по стране
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото: вот так берут тест на коронавирусНа фото: вот так берут тест на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали свежую сводку о заболеваемости коронавирусом в стране. За сутки в России выявили 1786 новых случаев, в Коми - 58 (!). В настоящее время в республике 208 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, а это по-прежнему четвертое место по стране.

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

Срин с сайта стопкоронавирус.рф

Срин с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что накануне врио главы Коми Владимир Уйба в традиционном обращении говорил, что заболеваемость идет по нарастающей, но это абсолютно логично и понятно. Более того, такая ситуация прироста будет продолжаться еще некоторое время - в течение недели-другой. Но жители Коми, уставшие от плохих новостей, ждут, когда прирост по инфицированным наконец-то завершится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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