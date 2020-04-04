В Коми подтвердили 3 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 582 новых случая COVID-19, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом - Стопкоронавирус. РФ. В Республике Коми на 4 апреля зафиксировано 59 случаев заболевания коронавирусом (вчера 56). Судя по сводной таблице, наш регион по-прежнему в лидерах по заболеваемости.

Данные с сайте Стопкоронавирус РФ

Коми в четверке «лидеров» по количеству инфицированных, гласит сайт «Стопкоронавирус». Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

По состоянию на 4 апреля наш регион занимает одиннадцатое место по нововыявленным случаям. На первом месте по новым случаям - Москва (434 новых случая), на втором месте - Московская область (49 случаев), на третьем месте - Санкт-Петербург (15 новых случаев).

Данные с сайте Стопкоронавирус РФ

Таким образом, за сутки в России зафиксировали всего 4731 случаев заболевания коронавирусом, из них 582 новых случаев (вчера 601 случай).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оперативный штаб Коми подтвердил две смерти от коронавируса

Один случай зафиксировали в республиканской инфекционной больнице (подробности).