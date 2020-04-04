В Коми из-за коронавируса взлетели цены на имбирь и лимоны. Люди верят, что они спасут от COVID-19

До Коми докатился лимонный и имбирный бум - горожане массово скупают «витаминные продукты» для профилактики коронавируса. Во всяком случае, горожане уверены, что с их помощью COVID-19 не пройдет. Конечно, такое поведение людей спровоцировало спрос и увеличение цен на эти продукты. Люди в соцсетях делятся фотографиями ценников. Собрали для вас самые пугающие из них.

До пандемии корень имбиря стоил 200-300 рублей за килограмм. За несколько дней цены взлетели в несколько раз. В некоторых магазинах имбирь вообще не найти, как в свое время медицинские маски и антисептики (которые, как известно, до сих пор нигде и не купить). В некоторых ларьках имбирь еще можно найти, но стоит он почти как красная икра.

- Зашла в овощной магазин на Покровском, проспекте. Там килограмм имбиря стоит 2800 рублей. Один покупатель даже переспросил у продавца, думал ценник с ошибкой. Ан нет, - сообщает жительница Сыктывкара Марина М.

Магазин на Тентюковской, 306. Фото «Подслушано Воркута»

Горожане публикуют фото из разных магазинов столицы Коми. Например, в магазине по улице Тентюковской килограмм имбиря еще 30 марта стоил 2 500 рублей. Это еще что. РИА новости пишет, что в Краснодарском крае имбирь стоит 7 тысяч рублей за кило.

Подпись к фото - магазин «Зодиак» на улице Чернова, 7б. Фото «Хеллоу, Воркута».

В некоторых воркутинских магазинах килограмм имбиря можно купить за 3000 рублей. Сообщают, что в Ухте еще 28 марта килограмм этого ценного продукта можно было купить за тысячу рублей. Но вот прошло несколько дней и информаторы сообщают: «Со склада продают за 3000 целковых. Продавцы сами в шоке».

Кстати, лимоны и чеснок тоже не миновала участь подорожания. Сейчас средняя цена по Коми на лимоны - 500 рублей килограмм. В некоторых муниципалитетах они стоят много больше. Например, в Инте. Чеснок, кстати, тоже стоит космических денег.

Добавим также, что сегодня корреспондент «КП» выбрался на вылазку в ближайшие аптеки и магазин: масок по-прежнему нет, чеснока в магазинах тоже. Ко всему прочему, весомо подорожали яйца.

Фото Илья Т. Снимок сделан в одном из магазинов Инты.

Отметим, что в центральных городах России истерия по имбирю, лимону и чесноку началась еще в начале недели. Кстати, началось всё с того, что на одном из центральных каналов некий эксперт в популярном ток-шоу заявил, что лимоны и корень имбиря защищают здоровье от коронавируса. Между тем, ВОЗ попросила не верить слухам об эффективности имбиря от COVID-19. Лечебное действие не доказано.

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