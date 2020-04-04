2020-04-04T20:09:10+03:00
Общество

У пациента Коми республиканской клинической больницы подтвердили коронавирус

Ему оказывается необходимая помощь
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пациента госпитализировали в Коми республиканскую больницуПациента госпитализировали в Коми республиканскую больницу
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У одного из пациентов пульмонологического отделения лабораторно подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. Уже проведен комплекс дезинфекционных мероприятий, который исключит распространение COVID-19, сообщает штаб по борьбе с коронавирусом в Коми.

- Пациент был оперативно переведен в Республиканскую инфекционную больницу. Ему оказывается необходимая помощь, - сообщает источник.

Пациенты и работники, которые потенциально контактировали с инфицированным, были переведены в хирургический корпус РГС-Мед на улице Маркова. Они получают необходимое лечение, находятся под наблюдением врачей. Оказание медицинской помощи поступающим в пульмонологическое отделение КРКБ пациентам не прекращалось. На период проведения дезинфекционных мероприятий поступающие пациенты перераспределялись по другим отделениям КРКБ. После их снова перевели в пульмонологическое отделение.

Напомним, что в Коми по состоянию на 4 апреля подтверждено 59 случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них (55 случаев) зафиксировали в Эжвинской больнице (информация по состоянию на 3 апреля).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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