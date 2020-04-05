Врио главы Коми рассказал о проблемах борьбы с коронавирусом в республике

Врио главы Коми Владимир Уйба выпустил видеообращение жителям республики. В нем он рассказал об основных задачах регионального правительства по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в республике под наблюдением медиков из-за новой инфекции находится 2355 человек. Зарегистрировано 59 заболевших и два летальных исхода. За прошедшие сутки с медицинского учета сняли 70 человек.

- Какие основные задачи у нас сейчас? Во-первых, максимальное расширение возможности тестирования. Оно даст нам оперативный ответ: как уменьшить темпы распространения коронавируса в Коми. С завтрашнего дня в республику начнут поставлять оборудование и тесты на коронавирус. Думаю, к середине следующей недели мы переломим ситуацию и проверим всех людей из групп риска, - сказал Владимир Уйба.

Вторая задача, которую выделил врио главы, - это создание укомплектованных коек для больных коронавирусом. В республике, под это можно выделить 300 коек. Пока проблема в доступности аппаратов ИВЛ. Владимир Уйба заверил, что проблема решается: к концу месяца точка должна быть поставлена. Третья проблема замена устаревшего оборудования, в частности компьютерных томографов. Её держат на контроле, в ближайшие две недели оборудование должны заменить.

Обращение врио Главы Республики Коми Владимира Уйба.

- Уважаемые жители республики! Поймите, проблема очень серьезная. У меня огромная просьба. Я буду ежедневно выходить в эфир и сообщать вам объективную информацию. Не покупайтесь на слухи, не распространяйте лживые слухи, не поддавайтесь панике. При этом отдавайте себе отчет, что это очень опасная инфекция. И если предписан режим самоизоляции, нужно безоговорочно его выполнять, - подчеркнул Владимир Уйба.

В заключение он призвал при появлении симптомов сразу вызывать врача и не заниматься самолечением.

Редакция «КП-Коми» присоединяется к пожеланиям врио главы и просит: уважаемые читатели, берегите себя!

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