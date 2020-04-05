В Коми парень проходит 24 километра в день, чтобы помочь самоизолированным пенсионерам

Коми уже почти неделю живет в режиме самоизоляции: выходить из дома без веских причин нельзя. Можно пойти в магазин и аптеку, выгулять собаку и выкинуть мусор. На этом все. От жестких правил, которые призваны погасить взрывное распространение коронавирусной инфекции, страдают пенсионеры. Конечно, им помогают социальные службы и волонтеры. Но в не во всех муниципалитетах работа выстроена четко. Тогда в дело вступают добровольцы-одиночки.

Житель Емвы Глеб Вяткин в начале недели опубликовал объявление на местных ресурсах, что готов на безвозмездных началах помогать одиноким пожилым людям. В начале на его пост не реагировали, но уже 1 апреля парень получил первых пять заявок.

- Я осознал, в какой сложной ситуации находятся люди в группе риска - пожилые и одинокие пенсионеры. Я не могу помочь им материально, зато могу помочь в доставке продуктов и лекарств, - говорит Глеб.

Парень отмечает, что большинство жителей Емвы поддерживают его начинание. Есть и те, кто относится к добровольческой инициативе с недоверием, иногда пишут - «удали пост и сиди дома».

- Но я не могу сидеть дома, зная, что страдают люди, - говорит Глеб.

Парень работает с раннего утра до позднего вечера. После уже дома он обрабатывает поступившие заявки, перезванивает пенсионерам, записывает, какие им нужны продукты и лекарства, составляет график выходов.

Уже 1 апреля Глеб прошел 24 километра по маленькому городку, чтобы разнести продукты. Между заявками он идет домой - отдыхает 15-20 минут, а затем снова в путь. Самое сложное в работе - найти нужные продукты. Некоторые заказывают большое количество воды, но в местных магазинах питьевая вода в огромных баклагах просто не продается. С лекарствами тоже не просто - иногда приходится обойти несколько аптек, чтобы купить нужные.

Парень максимально соблюдает правила безопасности. Например, приносит продукты, протягивает их в открытую дверь, пенсионер отдает за продукты и лекарства деньги и Глеб уходит на следующий адрес. Он отмечает, что старается даже не разговаривать, чтобы минимизировать контакты.

Между тем, мы советуем всем нашим читателям (если вы не волонтеры) сидеть дома. Берегите себя и своих близких!

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