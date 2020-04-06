За сутки умер ещё один житель Коми с коронавирусом

В Коми зарегистрировали ещё один случай смерти от коронавируса. На сегодня в республике - три летальных исхода из-за новой инфекции. Кроме того, количество заболевших увеличилось до 90. Об этом говорят данные с сайта Стопкоронавирус.рф.

Сейчас республика остается на четвертом месте по количеству новых случаев заражения. Жители каких именно районов заразились и где умер человек, пока неизвестно. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сведения не предоставляют.

Напомним, что в Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 2335 человек.

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