В Коми впервые за долгое время не зафиксировали новых случаев коронавируса за сутки

На сайте стопкоронавирус.рф появилась свежая информация по нововыявленным случаям заболевания коронавирусной инфекцией в России. По состоянию на 11 апреля в стране зафиксировано 1667 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Впервые за долгое время за сутки в Коми не выявлено новых инфицированных.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Всего по состоянию на сегодня в Коми зарегистрировано 208 случаев заболевания коронавирусом. Наш регион уже вторую неделю удерживается в печальном списке лидеров по COVID-19 в стране. Республика по-прежнему на четвертом месте. Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

Отметим также, что врио главы Коми Владимир Уйба в своем ежедневном видеообращении к жителям Коми рассказал - ситуация прироста будет продолжаться еще некоторое время (неделю или две). Напомним, что по ситуации на 10 апреля в Коми было 305 человек с первично подтвержденным COVID-19, окончательный диагноз им должны поставить в федеральных референс-центрах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Коми на 10 апреля

Под наблюдением врачей находится 3707 человек, с медицинского учета сняли 148 человек (подробности).