2020-04-11T11:42:34+03:00
Общество

В Коми впервые за долгое время не зафиксировали новых случаев коронавируса за сутки

Однако вчера список инфицированных пополнился сразу на 58 человек
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: так сдают тесты на коронавирусФото: так сдают тесты на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась свежая информация по нововыявленным случаям заболевания коронавирусной инфекцией в России. По состоянию на 11 апреля в стране зафиксировано 1667 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Впервые за долгое время за сутки в Коми не выявлено новых инфицированных.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Всего по состоянию на сегодня в Коми зарегистрировано 208 случаев заболевания коронавирусом. Наш регион уже вторую неделю удерживается в печальном списке лидеров по COVID-19 в стране. Республика по-прежнему на четвертом месте. Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

Отметим также, что врио главы Коми Владимир Уйба в своем ежедневном видеообращении к жителям Коми рассказал - ситуация прироста будет продолжаться еще некоторое время (неделю или две). Напомним, что по ситуации на 10 апреля в Коми было 305 человек с первично подтвержденным COVID-19, окончательный диагноз им должны поставить в федеральных референс-центрах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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