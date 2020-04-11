2020-04-11T20:35:18+03:00
Общество

Вереница машин скорой помощи у диагностического центра Коми взбудоражила соцсети

В Эжвинской больнице говорят, что в машинах пациенты с подозрением на пневмонию
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Вереница машин скорой помощи у диагностического центра Коми взбудоражила обителей соцсетей. Это действительно пугает в непростую коронавирусную эпоху, когда концентрация плохих новостей зашкаливает.

- Очередь из скорых в диагностический центр на компьютерную томографию пациентов с подозрением на пневмонию. Сыктывкар. Наши дни, - пояснили фотографию на паблике печально известной Эжвинской больницы, где по состоянию на 9 апреля лежало 76 пациентов с COVID-19.

Фото Павла Соколова

Фото Павла Соколова

Вереницу скорой фотографировали не только с верхних этажей многоэтажек. Павел Соколов опубликовал столпотворение машин у входа в диагностический центр. Жители близлежащих домов говорят, что подобные «пробки» они видят не так часто.

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Планами он поделился в ежедневном видеообращении 10 апреля. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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