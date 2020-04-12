2020-04-12T10:45:22+03:00
Общество

В Коми не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом

Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф
Дарья ЮДИНА
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В Коми не зарегистрировали новых случаев зараженияВ Коми не зарегистрировали новых случаев заражения
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На сайте стопкоронавирус обновились данные о количестве заболевших коронавирусом. В Коми как и прежде 208 случаев. Новых больных не зарегистрировали.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что по последним данным под медицинским наблюдением находится 3809 человек: 1030 человек прибыли из-за рубежа, 2779 контактировали с заболевшими. В стационарах находятся 182 человека, в обсерваторах 37.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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