В Коми могут продлить дистанционное обучение
Министр науки, образования и молодежной политики Коми Наталья Якимова обратилась к жителям региона. В видеообращении она подняла несколько вопросов.
- Несколько дней дистанционного обучения выявили проблемы, наши слабые места: слабую скорость интернета, а то и его отсутствие, недостаточную техническую оснащенность, неподготовленность некоторых педагогов, обучающихся, родителей, - отметила глава ведомства.
Наталья Якимова объяснила, что для решения этих проблем изменили алгоритм работы и обучили семь тысяч педагогов. Министр заявила, что дистанционный формат обучения не повлияет на итоговые оценки: они будут выставляться, в первую очередь, на основе трех четвертей или триместров. Часть материала ученики изучат в следующем учебном году.
Обращение Натальи Якимовой.mp4.
Наталья Якимова напомнила, что девятиклассники в этом году будут сдавать ГИА только по русскому языку и математике. У 11-классников изменений нет. У них экзамены начнутся 8 июня.
- Мы приняли решение продолжить обучение в дистанционном формате пока до конца апреля. Далее решение будем принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации, — сказала глава минобраза.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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