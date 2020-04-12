2020-04-12T20:52:07+03:00
Общество

В Коми могут продлить дистанционное обучение

Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки
Дарья ЮДИНА
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Наталья Якимова. Скрин из видеоНаталья Якимова. Скрин из видео
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Министр науки, образования и молодежной политики Коми Наталья Якимова обратилась к жителям региона. В видеообращении она подняла несколько вопросов.

- Несколько дней дистанционного обучения выявили проблемы, наши слабые места: слабую скорость интернета, а то и его отсутствие, недостаточную техническую оснащенность, неподготовленность некоторых педагогов, обучающихся, родителей, - отметила глава ведомства.

Наталья Якимова объяснила, что для решения этих проблем изменили алгоритм работы и обучили семь тысяч педагогов. Министр заявила, что дистанционный формат обучения не повлияет на итоговые оценки: они будут выставляться, в первую очередь, на основе трех четвертей или триместров. Часть материала ученики изучат в следующем учебном году.

Обращение Натальи Якимовой.mp4.

Наталья Якимова напомнила, что девятиклассники в этом году будут сдавать ГИА только по русскому языку и математике. У 11-классников изменений нет. У них экзамены начнутся 8 июня.

- Мы приняли решение продолжить обучение в дистанционном формате пока до конца апреля. Далее решение будем принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации, — сказала глава минобраза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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