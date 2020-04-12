2020-04-12T21:28:37+03:00
Общество

Охотники Коми просят не отменять весеннюю охоту

Они направили обращение Владимиру Уйбе
Дарья ЮДИНА
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В Коми охотники не хотят, чтобы их лишали любимого занятияВ Коми охотники не хотят, чтобы их лишали любимого занятияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Коми охотники просят не отменять весеннюю охоту. Они направили обращение врио губернатора Владимиру Уйбе и собирают подписи под петицией.

Недавно стало известно, что республиканское Минприроды готовит проект указа об отмене весенней охоты. Она должна была начаться 1 мая сразу после окончания периода самоизоляции.

В ответ Коми региональная общественная организация охотников и рыболовов подготовила обращение. Охотники попросили не отменять весеннюю охоту, указав на то, что она начинается после самоизоляции, не предполагает большого скопления людей и их перемещения в другие регионы, что исключает риск заражения. К тому же запрет может привести к браконьерству и убыткам организаций, которые продают путевки на охоту.

Также в сети разместили петицию с аналогичной просьбой не отменять охоту в мае. Она собрала больше тысячи подписей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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