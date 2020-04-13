Коронавирус в Коми: последние данные на 13 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 13 апреля, в Коми новых лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет. Всего зарегистрировано 208 случаев заражения COVID-19.

Под медицинским наблюдением находится 3876 человек: 1001 человек прибыли из-за рубежа, 2875 контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняты с медицинского учёта 74 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

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