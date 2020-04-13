2020-04-12T22:01:10+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 13 апреля 2020 года

Под наблюдением медиков находится почти 4 тысячи человек
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
За выходные в Коми новых случаев заражения не зарегистрировалиЗа выходные в Коми новых случаев заражения не зарегистрировалиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

По официальной информации Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 13 апреля, в Коми новых лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет. Всего зарегистрировано 208 случаев заражения COVID-19.

Под медицинским наблюдением находится 3876 человек: 1001 человек прибыли из-за рубежа, 2875 контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняты с медицинского учёта 74 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Статистика по коронавирусу и аппараты ИВЛ: обращение врио главы Коми

О чем в этот раз говорил Владимир Уйба (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
У нас борьба с общей бедой или голимый капитализм без соплей и сантиментов?
Почему из-за вируса больше всего страдают обычные россияне-работяги, которым не прощают проценты по кредитам, забирают машины на штрафстоянки и требуют платить арендную плату - хотя работа бизнеса остановлена
Новости 24
Самоизоляция в Коми: карантин для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга
В Сыктывкаре горела многоэтажка: пострадала женщина
В Коми за 2019 год суммы платежей за ЖКУ выросли на 8 процентов
В Усинске обустроят «Морошковый сквер»
На пожаре в Троицко-Печорском районе погиб мужчина
В Сыктывкаре приезжие, выдавая себя за полицейских, требовали 10 тысяч и угнали такси
Индекс уровня самоизоляции в Сыктывкаре на 12 апреля: пустые улицы
В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам
У ухтинки украли с карты 48 тысяч рублей
На выезде из Ухты появятся посты ДПС и полиции
Для сыктывкарских волонтеров ввели бесплатный проезд в автобусах
В Коми подписан указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
В Сыктывкаре стартовал конкурс детского рисунка
В Коми закрыли еще шесть ледовых переправ
В Коми появилась благотворительная организация для помощи врачам
В Коми приостановлены проверки бизнеса
Самоизоляция в Коми: отменят ли плату за капремонт
В Сыктывкаре ездят по поддельным документам
В Сыктывкаре сгорел дом
Жители Коми получат пенсии досрочно
Житель Усинска не смог бесплатно вынести алкоголь даже с битой
В Коми раненый лось почти неделю пытался спастись от охотника
В Сыктывкаре начали ограждать детские и спортивные площадки
В Коми ожидаются осадки
Предприниматели Печоры получат отсрочку по арендным платежам
В Сыктывкаре планируют провести ярмарку выходного дня
В Сыктывкаре ищут мужчину с протезом, который ушел на рыбалку и пропал
В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека