2020-04-19T17:17:21+03:00
Общество

В Коми еще 11 человек выздоровели от коронавируса

Об этом в видеообращении сообщил Владимир Уйба
Дарья ЮДИНА
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В Коми выздоровели еще 11 человекВ Коми выздоровели еще 11 человек
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Врио главы Владимир Уйба выпустил новое видеообращение. Он начал речь с поздравления с Пасхой. Затем перешел к цифрам.

За последние сутки зарегистрировали семь новых случаев заражения COVID-19. Всего под медицинским наблюдением находится 4298 человек: 3938 человек контактировали с заболевшими, 360 прибыли из-за рубежа.

О ситуации в Коми на 19 апреля.00:27 - о ситуации с коронавирусом на 19 апреля 01:34 - о приезде группы врачей 02:27 - о продуктовом наборе для школьников 03:35 - о благодарности врачам, медсестрам, волонтерам, правоохранителям, руководителям предприятий

За последние сутки снято с медицинского учёта шесть человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Ещё 11 человек выздоровели. Всего выздоровевших 21. Официально подтверждены три летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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