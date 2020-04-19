2020-04-19T17:16:58+03:00
Общество

Специалисты федерального Минздрава оценят готовность Коми к пику коронавируса

Они уже приехали в республику
Дарья ЮДИНА
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Группа специалистов оценит готовность Коми к пику COVID-19Группа специалистов оценит готовность Коми к пику COVID-19
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Врио губернатора Коми выпустил видеообращение. Владимир Уйба рассказал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко прислал в республику специалистов для оценки ситуации и мер, которые подготовили для борьбы с коронавирусом.

О ситуации в Коми на 19 апреля.00:27 - о ситуации с коронавирусом на 19 апреля 01:34 - о приезде группы врачей 02:27 - о продуктовом наборе для школьников 03:35 - о благодарности врачам, медсестрам, волонтерам, правоохранителям, руководителям предприятий

- Сегодня прибыла группа специалистов во главе с замминистра Олегом Гридневым. Мы провели большое совещание и дальше коллеги пошли работать, что называется «на землю». Они посмотрят все стационарные маршруты, которые мы готовим для приема больных COVID-19. И дальше мы будем встречаться, чтобы обсудить, где у республики тонкие места и где нужно усилиться, в том числе и за счет ресурсов федеральных резервов.

Напомним, что в Коми ещё 11 человек выздоровело от коронавируса.

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Владимир Уйба ответил на вопрос (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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