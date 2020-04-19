2020-04-19T21:59:33+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 19 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования
Дарья ЮДИНА
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Где в Коми зафиксировали новые случаи заражения COVID-19Где в Коми зафиксировали новые случаи заражения COVID-19
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За 19 апреля в Коми зарегистрировали семь новых случаев заражения и 11 выздоровевших. Всего выздоровевших 21 человек, а случаев заражения 481. Правда, какому муниципалитету стоит радоваться, а какому печалиться, непонятно. Но большинству из них стоит подумать об оперативности: свежие данные по выходным публикуют единицы.

Отметим, что оперативную информацию получить удается далеко не всегда, даже если сделать звонок: муниципалитеты ссылаются на Управление Роспотребнадзора, а там, если берут трубку — это уже большая удача.

Карта распространения коронавируса в Коми

Карта распространения коронавируса в Коми

Текущие сводки публикуют, как правило, единицы. Среди них Усинск, Печора, Ухта, Сосногорский район. В этот раз отличились не все из них: в Сосногороском районе и в Усинске ситуация не изменилась, а в Печоре зафиксировали еще одного инфицированного COVID-19. Остальные муниципалитеты в этот раз собрались в большом аквариуме, притворившись золотыми рыбками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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